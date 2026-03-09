Rodrigo Paz propone un modelo de “capitalismo para todos” tras 20 años de socialismo

Durante una entrevista concedida a Infobae en Miami, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que Estados Unidos impulsa una estrategia para que América Latina gane mayor peso geopolítico en el escenario internacional.

El mandatario boliviano participó en el lanzamiento del Escudo de las Américas, iniciativa promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, orientada a reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Bolivia tiene que volver al mundo”

Paz explicó que su proyecto político se construyó recorriendo el país y escuchando directamente las demandas de la población.

Según relató, durante su campaña visitó más de 220 comunidades y recorrió más de 230.000 kilómetros por tierra para comprender las necesidades reales de los ciudadanos.

Ese proceso —afirmó— dio origen a su propuesta de “capitalismo para todos”, una política que busca abrir la economía boliviana al mundo y promover oportunidades de inversión y empleo.

“La gente sentía que Bolivia se había aislado durante los últimos veinte años”, explicó el presidente.

En ese sentido, el mandatario considera fundamental restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otros países que puedan contribuir al desarrollo económico del país.

“Preguntaba en cada reunión con la gente si estaban de acuerdo en reabrir relaciones con Estados Unidos y con todo aquel que nos ayude. Les pedía que levantaran la mano… y la levantaban”, relató.

Seguridad regional y lucha contra el narcotráfico

Para Paz, la cooperación internacional es clave para garantizar la estabilidad del país y del continente.

Bolivia comparte cinco fronteras y, según explicó, la seguridad nacional depende en gran medida de combatir redes criminales transnacionales.

“Si Bolivia no es segura en narcotráfico, terrorismo o movimientos financieros ilícitos, ninguna de sus cinco fronteras es segura”, afirmó.

En ese contexto, el mandatario considera que la cooperación con Washington puede ser determinante.

“Tenemos que hacer equipo para resolver problemas continentales como el narcotráfico y el terrorismo”, señaló.

Suspensión de acuerdos con Irán

Uno de los anuncios más relevantes de Paz durante la entrevista fue la suspensión de todos los acuerdos que los gobiernos anteriores firmaron con Irán.

“Ya los hemos suspendido todos”, afirmó el presidente.

Según explicó, la decisión responde a una evaluación estratégica y económica.

“La ideología no da de comer a los pueblos. Lo que da de comer es empleo, capital y oportunidades”, sostuvo.

El mandatario aseguró que esos acuerdos no aportaban beneficios económicos concretos para Bolivia y, por el contrario, podían generar incertidumbre en el plano internacional.

China y los contratos del litio

Consultado sobre la relación con China, Paz adoptó un tono más prudente.

Indicó que su gobierno revisará los contratos firmados en los últimos años, especialmente aquellos vinculados a la explotación del litio.

“Hay un par de contratos que tienen que ir al Parlamento. En el proceso previo no hubo la transparencia necesaria”, afirmó.

Según el mandatario, cualquier acuerdo deberá evaluarse bajo criterios de transparencia y beneficio para el país.

Un cambio en la política interna

En el plano doméstico, Paz también busca marcar distancia con los veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), liderados por Evo Morales y Luis Arce.

El presidente cuestionó el modelo económico aplicado durante ese período y planteó la necesidad de generar condiciones para que el sector privado impulse el crecimiento.

“Le pregunto al pueblo boliviano: ¿quieren hacer plata o no? ¿Quieren hacer negocios o no?”, explicó.

Según sus cálculos, durante los años de bonanza del gas Bolivia recibió cerca de 60.000 millones de dólares, pero terminó acumulando una deuda de alrededor de 40.000 millones.

Para el mandatario, el desafío ahora es impulsar reformas legales y económicas que permitan al país generar riqueza de manera sostenible.

Diálogo con sectores sociales

Paz también reconoció que su gobierno enfrenta resistencia de algunos sectores sociales, pero aseguró que el diálogo está avanzando.

“Estamos empezando a generar alianzas con sectores que antes me correteaban cuando aplicamos medidas económicas”, dijo.

Según el presidente, la estabilidad del país dependerá de construir acuerdos amplios que permitan sostener las reformas económicas y fortalecer las instituciones democráticas.

