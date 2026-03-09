Analista: plan “Escudo de las Américas” busca frenar narcotráfico y la influencia de China

El analista Francisco Solares aseguró que la reunión en la que participo Rodrigo Paz en los Estados Unidos forma parta de una estrategia que tiene Donald Trump en la lucha contra el tráfico de drogas en la región latinoamericana.

Además, dice que el ‘Escudo de las Américas’ busca frenar el avance de China en la región.

“EEUU toma a la región como un área de influencia directa donde se denotan los intereses relacionados con la seguridad interna, tanto tráfico de drogas y la migración ilegal”, señaló.

En torno a las reuniones bilaterales que sostuvo Paz, destacó el encuentro con el presidente del Salvador, en las que hablaron del sistema carcelario que se adoptado en el país en el marco de la seguridad de estado.

Dijo que en Bolivia se pueden copiar las políticas del Salvador, tomando en cuenta las experiencias que han adoptado en ese país en el marco de la seguridad.

