El aviso estará vigente del 9 al 13 de marzo por el aumento del nivel de ríos en varias cuencas del país debido a las lluvias.
09/03/2026 10:54
Escuchar esta nota
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja en cinco departamentos del país desde este lunes 9 hasta el viernes 13 de marzo, debido al ascenso del nivel de varios ríos y el riesgo de desbordes.
Según el reporte, se prevé ascensos repentinos y progresivos de caudales en las cuencas de los ríos Ichilo, Chapare, Rocha, Grande, Bermejo, Guadalquivir y Pilcomayo.
Riesgo de desbordes por lluvias persistentes
De acuerdo con el Senamhi, la alerta naranja se declara cuando los niveles de los ríos muestran una tendencia ascendente y la persistencia e intensidad de las lluvias incrementan la probabilidad de desbordes en las próximas horas o días.
Las autoridades meteorológicas advierten que el comportamiento de los ríos podría afectar a zonas cercanas a las cuencas y comunidades ribereñas.
Recomendaciones a la población
Además del incremento del nivel de los ríos, el Senamhi prevé temperaturas bajas en gran parte del país durante los próximos días.
Por esta razón, recomendaron a la población:
Abrigarse y llevar paraguas ante las lluvias.
Evitar acercarse a los ríos con riesgo de crecida.
No utilizar maquinaria pesada cerca de las cuencas.
Viajar con precaución en carreteras hacia el interior del país.
Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los reportes oficiales mientras se mantenga vigente la alerta meteorológica.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30