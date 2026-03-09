TEMAS DE HOY:
Nacionales

Senamhi declara alerta naranja en cinco departamentos por crecida de ríos y riesgo de desbordes

El aviso estará vigente del 9 al 13 de marzo por el aumento del nivel de ríos en varias cuencas del país debido a las lluvias.

Red Uno de Bolivia

09/03/2026 10:54

Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja en cinco departamentos del país desde este lunes 9 hasta el viernes 13 de marzo, debido al ascenso del nivel de varios ríos y el riesgo de desbordes.

Según el reporte, se prevé ascensos repentinos y progresivos de caudales en las cuencas de los ríos Ichilo, Chapare, Rocha, Grande, Bermejo, Guadalquivir y Pilcomayo.

Riesgo de desbordes por lluvias persistentes

De acuerdo con el Senamhi, la alerta naranja se declara cuando los niveles de los ríos muestran una tendencia ascendente y la persistencia e intensidad de las lluvias incrementan la probabilidad de desbordes en las próximas horas o días.

Las autoridades meteorológicas advierten que el comportamiento de los ríos podría afectar a zonas cercanas a las cuencas y comunidades ribereñas.

Recomendaciones a la población

Además del incremento del nivel de los ríos, el Senamhi prevé temperaturas bajas en gran parte del país durante los próximos días.

Por esta razón, recomendaron a la población:

  • Abrigarse y llevar paraguas ante las lluvias.

  • Evitar acercarse a los ríos con riesgo de crecida.

  • No utilizar maquinaria pesada cerca de las cuencas.

  • Viajar con precaución en carreteras hacia el interior del país.

Las autoridades pidieron mantenerse atentos a los reportes oficiales mientras se mantenga vigente la alerta meteorológica.

