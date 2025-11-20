¡Aliste paraguas! Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán a cinco departamentos

La alerta meteorológica fue emitida para cinco departamentos desde el viernes 21 al domingo 23 de noviembre.
20/11/2025 19:15
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán a cinco departamentos desde el viernes 21 al domingo 23 de noviembre.
“Se pronostican lluvias moderadas, temporalmente fuertes y tormentas eléctricas aisladas a partir de la tarde de este viernes hasta la noche del domingo 23 de noviembre”, señala el reporte meteorológico.
La alerta naranja se extiende para cinco departamentos:
