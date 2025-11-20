¡Aliste paraguas! Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán a cinco departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán a cinco departamentos desde el viernes 21 al domingo 23 de noviembre.

“Se pronostican lluvias moderadas, temporalmente fuertes y tormentas eléctricas aisladas a partir de la tarde de este viernes hasta la noche del domingo 23 de noviembre”, señala el reporte meteorológico.

La alerta naranja se extiende para cinco departamentos:

Cochabamba: Norte de las provincias Carrasco, Chapare, Ayopata y Tiraque con montos acumulados entre 60 y 90 milímetros.

Beni: Para la provincia de Moxos, Cercado y Marbán, General José Ballivián y Yacuma con montos acumulados entre 60 y 90 milímetros.

La Paz: En las provincias de Caranavi, Franz Tamayo, Sud Yungas, Nor Yungas, Abel Iturralde; noreste de las provincias Laracaja y Murillo, con montos acumulados entre 60 y 90 milímetros.

Pando: En las provincias de Nicolás Suárez y Oeste de las provincias Manuripi y Madre de Dios, con montos acumulados entre 60 y 90 milímetros.

Santa Cruz: En las provincias Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Andrés Ibañez, Warnes, Guarayos, Nuflo de Chávez, Chiquitos, Ángel Sandoval, Germán Busch: Sur de la provincia Velasco y norte de la provincia Cordillera con montos acumulados entre 30 y 60 milímetros.

Mira la programación en Red Uno Play