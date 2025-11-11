¡Alerta naranja! Se vienen lluvias intensas y tormentas eléctricas en seis departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un Aviso Meteorológico de Alerta declarando "Prioridad Naranja" ante la previsión de tormentas eléctricas y lluvias moderadas a temporalmente fuertes.

La alerta rige desde las 12:00 horas del miércoles 12 de noviembre hasta la tarde del día sábado 15 de noviembre de 2025. El nivel de amenaza Naranja indica un riesgo importante, con fenómenos no habituales que representan cierto grado de peligro para las actividades cotidianas.

Departamentos en alerta y precipitaciones estimadas

El fenómeno meteorológico impactará a seis departamentos, con la siguiente previsión de acumulaciones de lluvia:

Tarija: Acumulaciones de 60 a 100 milímetros en las provincias Gran Chaco, O'Connor, este de Arce, este de Cercado y Yáñez. Para los valles del este, se esperan montos de 30 a 60 milímetros .

Santa Cruz: Acumulaciones de 60 a 90 milímetros en las provincias Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Sara, Chiquitos, Cordillera, Germán Busch, Guarayos, Ichilo, Ñuflo de Chávez, Obispo Santistevan, Velasco y Warnes. Para los valles (Manuel María Caballero, Florida y Vallegrande), se esperan montos de 30 a 60 milímetros .

La Paz: Acumulaciones de 60 a 90 milímetros en Abel Iturralde, Franz Tamayo, Caranavi, noreste de Larecaja, Nor Yungas y Sud Yungas.

Pando: Acumulaciones de 60 a 90 milímetros en Nicolás Suárez, Manuripi, Abuná, Madre de Dios y Federico Román.

Cochabamba: Acumulaciones de 60 a 90 milímetros en Carrasco, norte de las provincias Ayopaya, Chapare y Tiraque. Para los valles (este de la provincia Campero), se esperan montos de 30 a 60 milímetros .

Chuquisaca: Acumulaciones de 60 a 90 milímetros en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles. 30 a 60 milímetros se esperan en los valles de Belisario Boeto, Tomina y este de la provincia Sud Cinti.



Medidas de precaución

El Senamhi recomienda a la población de las zonas bajo alerta Naranja tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y el riesgo asociado a las tormentas eléctricas aisladas. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Defensa Civil.

