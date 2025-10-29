¡Alerta naranja! Senamhi advierte vientos moderados a fuertes en seis departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró una alerta naranja por vientos moderados a fuertes que afectarán a seis departamentos del país. La alerta tiene vigencia desde este miércoles 29 de octubre hasta el domingo 02 de noviembre de 2025.

Según el informe del Senamhi, se pronostican vientos moderados, con dirección oeste-noroeste, que se tornarán temporalmente fuertes, poniendo en riesgo a varias provincias del occidente y sur boliviano.

Departamentos y velocidades de viento

La alerta incluye a provincias de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija. Las velocidades más altas se esperan en el altiplano central y sur.

Departamento Provincias afectadas Velocidad estimada Oruro Tomás Barrón, Cercado, Dalence, Poopó, Avaroa, Sebastián Pagador, Saucarí, Nor Carangas, San Pedro De Totora, Carangas, Sud Carangas, Ladislao Cabrera, Litoral, Sajama, Sabaya y Mejillones. Entre 40 y 70 km/h Potosí Daniel Campos, Nor Lípez, Baldivieso, Sud Lípez, Antonio Quijarro, Nor Chichas, Sud Chichas, Omiste, José María Linares, Tomás Frías, Saavedra, Chayanta, Charcas, Gral. Bernardino Bilbao, Alonzo de Ibáñez y Rafael Bustillos. Entre 40 y 70 km/h La Paz Ingavi, J.M. Pando, Pacajes, G. Villarroel, Aroma, Omasuyos, Murillo, Los Andes, Manco Kapac Loayza, Inquisivi (Sur). Entre 30 y 50 km/h Chuquisaca Oropeza, Yamparáez, Noroeste de las Provincias, Nor Cinti y Sud Cinti. Entre 30 y 50 km/h Tarija Eustaquio Méndez y José María Avilés. Entre 30 y 50 km/h

Recomendaciones a la población

La Prioridad Naranja significa que existe un riesgo importante por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos no habituales.

El Senamhi recomienda a la población de las provincias afectadas tomar precauciones, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y evitar transitar cerca de árboles o estructuras inestables. Las autoridades locales de la Policía y Defensa Civil se mantienen en apronte para cualquier eventualidad.

