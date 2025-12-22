Tragedia en Cochabamba: hija del alcalde de Vinto fallece tras impactar su vagoneta con un tráiler

Un fatal accidente de tránsito ocurrió este domingo en Cochabamba, a la altura del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galindo, donde perdió la vida Nilde Lucana, de 35 años, hija del alcalde del municipio de Vinto, Alfredo Lucana.

Según informó la Policía de Tránsito, el accidente se produjo cuando la vagoneta en la que viajaba la víctima impactó contra la parte trasera de un tráiler estacionado. La fuerza del choque fue tan intensa que provocó el fallecimiento de la mujer, quien viajaba sola.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas que llevaron al accidente. Las autoridades investigan los detalles para establecer las causas del hecho.

El Gobierno Municipal de Vinto expresó sus condolencias y mostró su pesar por la irreparable pérdida de Nilde Lucana, ingeniera comercial y reconocida en la comunidad.

El caso se encuentra en investigación y que se realizará un análisis detallado para esclarecer las causas del siniestro.

