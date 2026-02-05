La Asociación Departamental de Boxeo se pronunció oficialmente mediante una conferencia de prensa, denunciando que el gimnasio implicado en un hecho donde un menor quedó en coma en la capital cruceña, no contaba con la habilitación necesaria para realizar sesiones de sparring. Según el reporte, el entrenador a cargo tampoco figura como miembro inscrito ni capacitado dentro de los registros de la institución rectora.

Ervin Chávez, presidente de la Asociación de Boxeo, fue tajante al señalar que el recinto operaba bajo la sombra de la ilegalidad deportiva.

“Primeramente el gimnasio no estaba registrado en la Asociación, tampoco el entrenador; son peleas clandestinas donde no se cumplió edad, categoría ni peso”, afirmó el directivo.

Desde la Comisión Técnica de Boxeo, Herlin Sejas enfatizó que existen manuales estrictos diseñados específicamente para proteger la vida de los atletas en formación. Sejas lamentó el incidente asegurando que en aquel gimnasio se incumplieron todas las normas de la palabra técnica llamada boxeo.

La seguridad de los deportistas debe ser la prioridad absoluta de cualquier academia, un principio que fue ignorado en este caso crítico. El técnico recordó que los entrenadores capacitados tienen la obligación moral y legal de cuidar la integridad física de las personas a su cargo.

El aspecto médico revela las omisiones más graves, pues este tipo de prácticas de contacto exigen una supervisión profesional constante.

“Se violó todo protocolo de salud; cuando se realiza un sparring siempre debe haber un médico presente”, sentenció Lorgio Moreno, médico de la Asociación.

Finalmente, el equipo de salud federado subrayó que su rol es evaluar el rendimiento y los límites de un atleta para evitar desenlaces fatales. La falta de este control preventivo resultó determinante para que el menor terminara en estado de coma tras la actividad.

