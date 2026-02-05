Investigan feminicidio en Warnes; el móvil del crimen sería pasional, según la Felcv

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga un nuevo caso de posible feminicidio registrado en la localidad de Coloradillo, en el municipio de Warnes, Santa Cruz.

De acuerdo con el informe oficial, el presunto autor del hecho, un hombre de 66 años, se encuentra aprehendido y bajo custodia policial mientras permanece internado en un centro médico.

El director de la Felcv, coronel Edson Fernández, informó que el caso fue calificado como feminicidio por el Ministerio Público y que, de manera preliminar, el móvil sería pasional. Según la autoridad, el sospechoso exconcubino de la víctima, de 59 años presentaba una conducta agresiva y mantenía actitudes de celos hacia la mujer, pese a que ya no existía una relación conyugal.

“El hecho se suscitó en horas de la tarde. Desde el primer momento se procedió a la aprehensión del presunto autor, quien actualmente se encuentra con custodia policial a la espera de su audiencia cautelar”, señaló Fernández.

La víctima fue trasladada a la morgue del hospital de Warnes, donde se le practicó la autopsia médico legal. El informe forense determinó como causa de muerte shock hipovolémico pulmonar y hemorrágico, laceración pulmonar y traumatismo penetrante de tórax provocado por un arma blanca.

De acuerdo con testimonios recogidos por los investigadores, antes del crimen se produjo una discusión entre la mujer y el presunto agresor. Durante el altercado, el hombre habría utilizado un cuchillo de cocina para atacarla. La víctima intentó defenderse, pero no logró sobrevivir a las heridas.

Tras el hecho, el sujeto intentó autolesionarse y fue trasladado a una clínica, donde fue estabilizado. Según el reporte médico, su estado de salud es estable y evoluciona favorablemente.

La Felcv continúa con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, mientras el Ministerio Público avanza en el proceso judicial por el delito de feminicidio.

