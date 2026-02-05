“Estaba recibiendo dinero”: Caen un sargento y dos civiles por presunto soborno en la Terminal cruceña

Un sargento de la Policía Boliviana fue arrestado en las últimas horas, acusado de presuntamente recibir dinero de conductores y representantes de empresas de transporte para evitar controles en la Terminal de Buses de Santa Cruz.

El caso salió a la luz tras un operativo de supervisión realizado por la Inspectoría General de la Policía, en el marco de las acciones internas de lucha contra la corrupción dentro de la institución del orden.

El Inspector General de la Policía Boliviana, Gral. 1° Gunter Luis Agudo Mendoza, informó que el procedimiento se ejecutó siguiendo lineamientos del Comando General y las políticas gubernamentales de control institucional.

“Dentro de esta labor se ha podido detectar que un servidor público policial, en el grado de sargento, que trabajaba en la Terminal de buses, estaba recibiendo dinero de algunos conductores como también de algunas empresas para evitar el tipo de control que se realiza”, señaló la autoridad policial.

De acuerdo con el informe oficial, el uniformado fue sorprendido en presunta flagrancia. Junto a él, también fueron arrestadas dos personas civiles: un conductor y la encargada de una empresa de transporte, quienes habrían entregado el dinero.

“Se ha realizado el arresto inicialmente de este servidor público policial y también el arresto de dos personas civiles que estaban entregando dinero”, agregó el Inspector General.

Los tres involucrados son investigados por el presunto delito de cohecho activo, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Desde la institución policial se aseguró que los operativos de control interno continuarán en distintas unidades del país, con el objetivo de detectar y sancionar cualquier acto irregular cometido por servidores públicos.

Este caso se suma a otros procesos recientes que buscan reforzar la transparencia y la disciplina dentro de la Policía Boliviana.

