La Cobra elogia a Miguelito tras una jugada brillante en el Brasileirao

La Cobra destacó la jugada del futbolista boliviano Miguelito Terceros ante São Paulo, en la que dejó en el camino a más de tres rivales y generó una acción de peligro que fue comentada con admiración durante la transmisión.

El creador de contenido argentino Lautaro del Campo, conocido como La Cobra, junto al periodista Gastón Edul, siguieron en vivo el partido entre Santos y São Paulo por la segunda fecha del Brasileirao, un duelo considerado clásico paulista. El encuentro terminó 1-1, pero una de las acciones más comentadas fue la protagonizada por el jugador boliviano.

“Es una jugada impresionante lo de Miguel. Cómo ingresó al partido, se hace cargo de la pelota, con presión, no es fácil. Entró y gambeteó a tres”, expresó La Cobra mientras se repetía la acción en pantalla.

Durante la repetición, el youtuber incluso se preguntó si no hubo penal, ya que en el tramo final Miguelito terminó cayendo dentro del área. Sin embargo, Gastón Edul opinó que no correspondía sanción:

“Mirá, obstruye el paso, pero no va al encuentro. Yo soy de los que cree que para cobrar un penal tiene que ser con más intensidad”, explicó.

