¡Demasiado talento para una sola fecha! CR7, Neymar y Tevez cumplen años hoy

El astro portugués Cristiano Ronaldo y la estrella brasileña Neymar, junto a otros deportistas reconocidos, están de cumpleaños este miércoles 5 de febrero. Sin duda, ambos marcaron una época dentro del campo de juego y dejaron huella en el fútbol mundial.

Cristiano Ronaldo, hijo de José Dinis Aveiro y María Dolores dos Santos Aveiro, cumple 41 años. Sus primeros pasos los dio en el Andorinha, luego pasó por el Nacional y finalmente dio el salto al Sporting de Lisboa, donde inició su camino hacia la élite. Se caracteriza por su mentalidad ganadora y por ser dueño de varios récords históricos. Actualmente, sigue vigente y mantiene el objetivo de llegar a los 1.000 goles en su carrera. Además, es ganador de cinco Balones de Oro.

Por su parte, Neymar, considerado por muchos como el heredero del “jogo bonito” brasileño, también celebra un año más de vida. Brilló con el Santos entre 2010 y 2012, etapa en la que conquistó la Copa Libertadores 2011, siendo una de las grandes figuras del continente.

Luego pasó al Barcelona, donde integró el tridente ofensivo junto a Messi y Suárez, con el que conquistó la Champions League en 2015. Más adelante, en 2017, protagonizó el traspaso más caro de la historia al llegar al PSG por 222 millones de euros.

Otro futbolista que también cumple años este 5 de febrero es Carlos Tévez, nacido en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, en 1984. El “Apache” ganó títulos con Boca Juniors, fue figura en la selección argentina y trasladó su fútbol a Europa, donde jugó en clubes como Manchester United, Manchester City y Juventus. En Brasil también dejó su huella en Corinthians, entre otros equipos.

