Subnacionales 2026: Referéndum y reforma administrativa son las principales propuestas de Oscar Vargas

Con 52 años y una vasta trayectoria en medios de comunicación nacionales e internacionales además de cargos políticos, Oscar Vargas oficializa su aspiración a la silla municipal cruceña. "Soy nacido en Santa Cruz, periodista y he sido diputado; si usted googlea mi nombre se dará cuenta que mi vida tiene consistencia", afirmó el candidato.

Vargas asegura que su principal motivación es recuperar el ánimo de una urbe que percibe en declive emocional y administrativo.

"Quiero ser alcalde de Santa Cruz porque tenemos que devolverle la sonrisa, la ciudad está triste", sentenció al enfatizar que su propuesta se basa en seguridad, orden y libertad.

Su plan de gobierno se estructura sobre dos ejes estratégicos, según sus palabras, similares a las vías de un tren, para sanear las arcas municipales. El candidato propone una intervención económico-financiera que incluye la reducción de funcionarios y la terciarización del cobro de impuestos para ganar eficiencia.

En el ámbito político, Vargas impulsa la aprobación de la Carta Orgánica y una profunda desconcentración del poder hacia los barrios.

"Vamos a preguntar en un referéndum si estamos de acuerdo con elegir al subalcalde y con licitar las rutas del transporte público", explicó sobre su modelo de planificación participativa.

Un punto disruptivo de su agenda es la regularización de los mercados mediante alianzas público-privadas y una ley nacional. "Hay 11 mil millones de dólares en espacios públicos en los mercados del país que pueden servir para hacer grandes obras", señaló el postulante.

Finalmente, el candidato adelantó gestiones de alto nivel para viabilizar su ambicioso proyecto de transferencia de títulos de propiedad en los mercados. "Me voy a reunir con el presidente Rodrigo Paz el próximo jueves para recuperar ese patrimonio que es de todos nosotros", concluyó Vargas.

Mira la programación en Red Uno Play