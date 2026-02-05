Este es el calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales 2026

El proceso hacia las Elecciones Subnacionales 2026 ha entrado en una etapa crítica tras la revisión de los perfiles de los aspirantes. De los 34.000 inscritos inicialmente, se confirmó que solo 8.000 ciudadanos lograron superar con éxito el primer filtro de control.

Esta masiva reducción en el número de postulantes se debe a que 26.000 personas quedaron fuera de la contienda electoral. Según los reportes oficiales, este grupo fue inhabilitado por incumplir estrictamente con los requisitos legales y técnicos exigidos por la norma.

En cuanto al cronograma vigente, el periodo para la sustitución de candidaturas por renuncia se extiende desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 5 de febrero de 2026. Esta fecha coincide con el inicio de la recepción de reclamos de ciudadanos inhabilitados en el Padrón Electoral, trámite que cerrará el 8 de febrero.

La logística continuará con la entrega del Padrón Electoral Biométrico Oficial programada para el 14 de febrero de 2026. Un día después, el 15 de febrero, las autoridades procederán a la publicación oficial de las candidaturas habilitadas que incluyan sustituciones.

Hacia finales del mes de febrero, el calendario establece la designación de notarias y notarios electorales para el día 19. Posteriormente, el 20 de febrero se llevará a cabo el sorteo público para elegir a los jurados electorales que custodiarán las mesas de sufragio.

Finalmente, la nómina completa de los jurados seleccionados será publicada oficialmente el 22 de febrero de 2026. Con este paso, el órgano electoral garantiza la transparencia y la organización ciudadana necesaria para los comicios subnacionales.

