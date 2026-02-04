Candidatos a la Gobernación de Santa Cruz exponen propuestas en salud en conversatorio de Fesirmes

Candidatos a la Gobernación de Santa Cruz participaron este miércoles en un conversatorio organizado por la Federación de Profesionales en Salud (Fesirmes), donde expusieron sus propuestas de gobierno enfocadas en mejorar el sistema de salud del departamento.

Durante el encuentro, Juan Pablo Velasco, candidato por la agrupación Libre, señaló que la prioridad actual es el equipamiento de los hospitales que dependen de la Gobernación y anunció la construcción de un nuevo hospital oncológico para el departamento.

“Nuestro plan de gobierno incluye la construcción de un nuevo hospital oncológico, que lo vamos a hacer mediante una concesión privada. Necesitamos un hospital geriátrico, exclusivamente para los adultos mayores, y un hospital de especialidades”, afirmó Velasco.

Por su parte, el candidato del Frente de Esperanza (FE), Vladimir Peña, indicó que su propuesta en salud está orientada al respeto de la dignidad de los trabajadores del sector, además de la digitalización de los expedientes clínicos y la incorporación de inteligencia artificial en algunos procesos de atención.

En tanto, Guido Nayar, candidato por Primero Santa Cruz, aseguró que, de llegar a la Gobernación, eliminará las filas que realizan los pacientes para acceder a la atención médica y fortalecerá la atención en las provincias.

Finalmente, el candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP), Juan Carlos Cortez, sostuvo que su propuesta en salud contempla la construcción de tres hospitales de tercer nivel, un nuevo hospital oncológico, un hospital pediátrico y el fortalecimiento de las redes de salud en todo el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play