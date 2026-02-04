“Pensó que tenía frío” y lo quemó: padre lanzó agua caliente a su bebé

Un padre soltero provocó graves quemaduras a su hijo de apenas un mes de nacido al arrojarle agua caliente luego de bañarlo, al creer que el bebé tenía frío. El hecho ocurrió el pasado 22 de enero en Idaho, Estados Unidos, y ahora el hombre enfrenta serios cargos ante la Justicia.

El acusado, identificado como Christopher Stum, de 34 años, utilizó una jarra con agua de la canilla para “mantener caliente” al menor. Sin embargo, el líquido estaba a una temperatura peligrosa.

Quemaduras graves

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el bebé sufrió quemaduras de segundo grado en el 24% de su cuerpo.

El padre declaró que comprobó la temperatura introduciendo un dedo en el recipiente y que no creyó que pudiera causar daño. No obstante, tras arrojar el agua, el niño comenzó a gritar de dolor mientras su piel se enrojecía y se desprendía rápidamente.

Intento de ocultamiento

Tras el incidente, Stum llevó al bebé a un centro médico, pero antes bajó la temperatura del calefón de 65 a 48 grados centígrados, presuntamente para evitar sospechas.

Cuando la Policía llegó a su domicilio, notó la modificación. Más tarde, el hombre confesó haber cambiado el ajuste después del hecho.

Además, admitió que sabía que el agua en su vivienda se calentaba rápidamente y que él mismo se había quemado en ocasiones anteriores.

Enfrenta cargos

La Fiscalía lo acusó por lesiones a un menor y destrucción, alteración u ocultación de pruebas.

Actualmente, el hombre permanece detenido en la cárcel del condado de Bonneville y deberá comparecer ante el tribunal el próximo 11 de febrero, mientras continúa la investigación.

