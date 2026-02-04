Tragedia en Rusia: hallan sin vida a niño de 9 años tras días de intensa búsqueda

La desaparición de un niño de nueve años en Rusia terminó de la forma más dolorosa. Luego de varios días de intensa búsqueda, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del menor en un estanque congelado, en un caso que ha conmocionado a toda la comunidad.

El pequeño, identificado como Pavel “Pasha” Tifitulin, fue visto por última vez el pasado 30 de enero de 2026 en la ciudad de San Petersburgo. Desde ese momento, familiares, vecinos, voluntarios y fuerzas policiales iniciaron una desesperada búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida.

Engaño y crimen

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el menor habría sido engañado por un hombre para subir a su automóvil. Días después, la Policía detuvo a Pyotr Zhilkin, de 38 años, quien confesó haber trasladado al niño en su vehículo y haberlo agredido violentamente hasta causarle la muerte.

Las autoridades señalaron que el sospechoso llevó posteriormente el cuerpo del menor hasta una zona aislada.

Hallazgo en un estanque congelado

El cuerpo fue encontrado en un estanque congelado ubicado en el distrito de Lomonosov, en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo. El hallazgo confirmó el peor temor de la familia y puso fin a días de angustia.

Peritos forenses realizaron las evaluaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del fallecimiento y reforzar las pruebas del caso.

Investigación en curso

El acusado enfrenta cargos formales por asesinato y permanece bajo custodia policial, mientras continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles del crimen y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias ni ampliaciones en el proceso judicial.

Conmoción y pedido de justicia

La tragedia provocó una profunda conmoción social. Vecinos, organizaciones civiles y usuarios en redes sociales expresaron su dolor, indignación y solidaridad con la familia del menor.

Asimismo, se multiplicaron los llamados para reforzar las medidas de seguridad infantil y prevenir hechos similares.

La comunidad exige ahora justicia para Pasha y que el responsable reciba la máxima sanción prevista por la ley.

Mira la programación en Red Uno Play