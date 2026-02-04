Trump firma ley presupuestaria y pone fin al cierre parcial del Gobierno federal

La norma presupuestaria reactiva el Gobierno federal de EEUU, parcialmente cerrado desde el sábado, aunque el Congreso tendrá diez días para negociar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, clave en temas migratorios.
04/02/2026 8:35
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la ley presupuestaria aprobada hoy por la Cámara de Representantes y permitió así la reactivación del Gobierno Federal, parcialmente cerrado desde el pasado sábado, aunque el Congreso encara ahora diez días de duras negociaciones para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de inmigración.
"Hemos logrado aprobar un paquete fiscalmente responsable que realmente recorta el gasto federal innecesario, al tiempo que apoya programas cruciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense", dijo Trump.
El DHS, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el próximo día 13 debido a las exigencias del Partido Demócrata para reformar sus operaciones tras la muerte de dos manifestantes a manos de sus agentes durante las redadas masivas en la ciudad de Mineápolis ordenadas por el propio Trump.
La muerte de los dos manifestantes en las protestas de Mineápolis contra las redadas masivas de inmigrantes provocó la reacción de rechazo de los demócratas a la ampliación de fondos a las agencias encargadas de estas políticas.
Republicanos y demócratas deberán ahora encontrar un entendimiento para permitir que esta cartera pueda funcionar pasado el 13 de febrero hasta el final del ejercicio, que concluye el 30 de septiembre.
