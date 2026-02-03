La carrera para suceder a Ron DeSantis en la gobernación de Florida, en Estados Unidos, ha tomado un rumbo inesperado. James Fishback, un inversor de 31 años y candidato en las primarias del Partido Republicano, anunció el lanzamiento de su perfil oficial en Tinder, la popular aplicación de citas, con un objetivo netamente político: captar el voto de las mujeres jóvenes.

Fishback asegura que su intención es encontrarse con las votantes "donde ellas están" para compartir sus planes sobre vivienda y familia. Su perfil muestra como "dato candente" su propuesta de otorgar licencia por maternidad remunerada a todas las madres en Florida. Sin embargo, la estrategia se volvió viral por un motivo más mundano: menos de una hora después de anunciar su ingreso a la app, el candidato pidió donaciones en la red social X para poder pagar Tinder Plus, ya que se había quedado sin "likes" para seguir deslizando perfiles.

La publicación del candidato.

Guerra contra la "degeneración cultural"

La movida publicitaria no ha estado exenta de duras críticas debido al historial del candidato. En 2022, el distrito escolar de Broward rompió vínculos con Fishback tras acusaciones de que mantuvo una relación inapropiada con una estudiante de 17 años cuando él tenía 27. Aunque Fishback ha negado rotundamente estas acusaciones calificándolas de "completamente falsas", el hecho de que ahora utilice una app de citas para contactar a jóvenes ha generado indignación entre sus detractores.

Fishback combina su presencia en Tinder con un discurso de extrema derecha que busca atraer al ala más conservadora del partido:

Impuesto a OnlyFans: Propone un tributo del 50% a los ingresos de las modelos de OnlyFans, argumentando que no tolerará la "degeneración cultural" en el estado.

Ataques racistas: Ha sido señalado por usar términos despectivos y racistas contra su rival directo, el representante afroamericano Byron Donalds, quien actualmente lidera las encuestas con el apoyo de Donald Trump.

Retórica extrema: El candidato ha llegado a sugerir castigos físicos públicos para periodistas y ha elogiado a figuras vinculadas al supremacismo blanco.

A pesar de las controversias y las investigaciones sobre su conducta pasada, Fishback cuenta con un 22% de apoyo entre los votantes probables de las primarias, posicionándose como un contendiente ruidoso en la política de Florida que ahora busca traducir "matches" en votos reales.

Con información de Fox News, The Hill y The Daily Beast.

