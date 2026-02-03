En segundos y ante cámaras: un socavón devora una gasolinera en Egipto

Una escena digna de película de desastre quedó registrada por cámaras de seguridad en El Cairo, Egipto. En cuestión de segundos, un enorme socavón se abrió bajo una estación de servicio, provocando el colapso de parte de la infraestructura y dejando a dos personas heridas que se encontraban dentro del local.

Las imágenes muestran cómo el suelo comienza a ceder sin previo aviso hasta “tragarse” la gasolinera, mientras todo a su alrededor se derrumba. El video se volvió viral por lo impactante y repentino del hecho.

Un agujero de 15 metros de profundidad

De acuerdo con reportes oficiales, el socavón alcanzó 15 metros de profundidad, lo que generó pánico entre trabajadores y transeúntes de la zona. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a las víctimas y asegurar el perímetro.

¿Qué provocó el colapso?

Las autoridades informaron que trabajos de excavación cercanos podrían haber debilitado el terreno, provocando el hundimiento. Sin embargo, las causas exactas aún se encuentran bajo investigación.

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad de las obras urbanas, especialmente en zonas densamente pobladas, donde un descuido puede terminar en tragedia.

