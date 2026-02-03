TEMAS DE HOY:
Este sábado se elegirá a la Reina Anata del Carnaval Paceño 2026

El evento lo organiza la Federación Folclórica Departamental de La Paz, El Alto y las veinte provincias.

Juan Marcelo Gonzáles

03/02/2026 0:07

Foto: Reina Anata del Carnaval Paceño 2026
La Paz

La Federación Folclórica Departamental de La Paz, El Alto y las veinte provincias anunció en Que No Me Pierda (QNMP) la realización de la elección de la Reina Anata del Carnaval Paceño 2026, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero.

El evento se realizará en las inmediaciones de la Plaza Tejada Sorzano, en el atrio del estadio Hernando Siles, y será abierto para todo el público. El deseo de las candidatas es poder proyectar las tradiciones y la alegría que tiene el carnaval paceño.

Este certamen tendrá también las categorías de Ch´uta, Cholita y Pepino rumbo a las actividades del Carnaval Paceño 2026.

Helen, Yokasta, Priscila, Denis, Yuli, Leyli, Ana, Desiré y Alesandra fueron las candidatas que visitaron QNMP para presentarse y ganar su apoyo en la elección.

