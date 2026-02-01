TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento precursores Hombre mató a su amigo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Un abrazo que lo dijo todo: el emotivo gesto del padre de Camila I en la última precarnavalera

El gesto espontáneo se convirtió en una de las postales más comentadas de la noche, reflejando el respaldo familiar que acompaña el reinado de la soberana cruceña.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 22:17

Camila I y su papá se abrazan mientras están sobre el carro alegórico de la soberana. Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La última precarnavalera dejó una imagen que quedará grabada en la memoria de los asistentes. En medio del color, la música y la algarabía, la noche se detuvo por un instante para dar paso a un momento cargado de emoción y simbolismo.

Durante el recorrido, el padre de Camila I se acercó al carro alegórico de la reina y, ante la mirada de miles de personas, subió a la imponente estructura para abrazar a su hija. Camila lo recibió con una sonrisa sincera y visiblemente conmovida, sellando un instante que despertó aplausos y gestos de emoción entre el público.

Foto: Red Uno.

El gesto, espontáneo y lleno de ternura, se convirtió rápidamente en una de las postales más comentadas de la noche, destacando el respaldo familiar que acompaña a la soberana en su camino rumbo a la coronación oficial y al inicio de la fiesta grande de los cruceños.

Más allá del brillo y la majestuosidad del Carnaval, el abrazo reflejó que detrás de la corona hay historia, familia y amor, valores que también forman parte de la tradición carnavalera de Santa Cruz.

 

Sigue la transmisión en vivo aquí:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD