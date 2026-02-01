Un abrazo que lo dijo todo: el emotivo gesto del padre de Camila I en la última precarnavalera

La última precarnavalera dejó una imagen que quedará grabada en la memoria de los asistentes. En medio del color, la música y la algarabía, la noche se detuvo por un instante para dar paso a un momento cargado de emoción y simbolismo.

Durante el recorrido, el padre de Camila I se acercó al carro alegórico de la reina y, ante la mirada de miles de personas, subió a la imponente estructura para abrazar a su hija. Camila lo recibió con una sonrisa sincera y visiblemente conmovida, sellando un instante que despertó aplausos y gestos de emoción entre el público.

Foto: Red Uno.

El gesto, espontáneo y lleno de ternura, se convirtió rápidamente en una de las postales más comentadas de la noche, destacando el respaldo familiar que acompaña a la soberana en su camino rumbo a la coronación oficial y al inicio de la fiesta grande de los cruceños.

Más allá del brillo y la majestuosidad del Carnaval, el abrazo reflejó que detrás de la corona hay historia, familia y amor, valores que también forman parte de la tradición carnavalera de Santa Cruz.

