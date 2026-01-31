Subnacionales 2026: Conoce aquí la lista de resolución de impugnaciones de los candidatos inhabilitados

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió el futuro de cientos de postulaciones tras el periodo de inhabilitaciones.
La Sala Plena del TSE emitió este 30 de enero la lista definitiva de resoluciones sobre recursos e impugnaciones a candidaturas. El proceso se centró en verificar el cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos para las autoridades departamentales y municipales.
"Se hace conocer oficialmente que la Sala Plena ha resuelto la determinación adoptada respecto a la habilitación o inhabilitación de las candidaturas", informó el TSE mediante un comunicado en sus redes sociales.
Los usuarios pueden utilizar su teléfono móvil para escanear el QR y acceder al listado segmentado por regiones.
Esta herramienta digital permite a las organizaciones políticas conocer los fundamentos de cada resolución de manera inmediata y sin burocracia. El fallo emitido es de cumplimiento obligatorio y define quiénes aparecerán finalmente en la papeleta de votación.
