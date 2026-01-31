Subnacionales 2026: Conoce aquí la lista de resolución de impugnaciones de los candidatos inhabilitados

La Sala Plena del TSE emitió este 30 de enero la lista definitiva de resoluciones sobre recursos e impugnaciones a candidaturas. El proceso se centró en verificar el cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos para las autoridades departamentales y municipales.

"Se hace conocer oficialmente que la Sala Plena ha resuelto la determinación adoptada respecto a la habilitación o inhabilitación de las candidaturas", informó el TSE mediante un comunicado en sus redes sociales.

Los usuarios pueden utilizar su teléfono móvil para escanear el QR y acceder al listado segmentado por regiones.

Información oficial del TSE.

Esta herramienta digital permite a las organizaciones políticas conocer los fundamentos de cada resolución de manera inmediata y sin burocracia. El fallo emitido es de cumplimiento obligatorio y define quiénes aparecerán finalmente en la papeleta de votación.

