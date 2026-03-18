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Refuerzan seguridad en la Ceja de El Alto por las elecciones

Más de 100 policías se desplegarán en patrullajes y controles, en coordinación con autoridades municipales, ante el auto de buen gobierno.

Red Uno de Bolivia

18/03/2026 9:01

Foto referencial.
El Alto

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Desde la Ceja de El Alto, la Policía Boliviana inició este miércoles el despliegue de efectivos para garantizar la seguridad ciudadana de cara a las elecciones subnacionales del domingo 22 de marzo.

El teniente Ronald Quiroga informó que al menos 100 efectivos policiales serán movilizados en esta zona estratégica, organizados en distintos turnos y modalidades de patrullaje.

“Se realizará patrullaje a pie, motorizado, además de controles de tránsito y vialidad, con personal de distintas unidades operativas del comando de El Alto”, explicó.

El operativo se concentra inicialmente en el Distrito 1, particularmente en la Ceja, donde se reforzará la presencia policial durante la jornada electoral con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar el orden público.

 

Asimismo, se anunció que desde el viernes regirá el auto de buen gobierno, por lo que se intensificarán los controles en bares, cantinas y puntos de venta de bebidas alcohólicas.

“Estamos coordinando con la Intendencia Municipal para evitar infracciones vinculadas al consumo y expendio de bebidas alcohólicas, en cumplimiento de la normativa vigente”, añadió Quiroga.

La caseta policial ubicada en la plaza de Los Trabajadores será uno de los puntos clave de control durante el proceso electoral, en cumplimiento de las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las autoridades buscan asegurar una jornada tranquila, con presencia policial constante y controles preventivos en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

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