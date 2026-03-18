¡Pruébalo ya! Esto ocurre cuando escribes “eclipse solar” en Google

Si escribes “eclipse solar” en Google, ocurre algo inesperado: tu pantalla se transforma con una animación que recrea un eclipse total de Sol. Un detalle interactivo que ya está llamando la atención de miles de usuarios.

Un fenómeno que paralizará al mundo

Este curioso “truco” llega en medio de la expectativa por un evento histórico: el eclipse solar del 2 de agosto de 2027, considerado el más largo del siglo XXI.

Durante ese día, la oscuridad cubrirá parte del planeta por más de 6 minutos, un tiempo excepcional para este tipo de fenómenos.

¿Dónde se podrá ver?

Según el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, el recorrido del eclipse será impresionante:

Comenzará sobre el Atlántico y avanzará por regiones de Europa, el norte de África y zonas del Medio Oriente y Asia.

Países como España, Egipto o Arabia Saudita serán algunos de los privilegiados para observar la totalidad del fenómeno.

Un evento que no se repetirá pronto

Un eclipse de estas características no volverá a ocurrir hasta dentro de aproximadamente 100 años, lo que lo convierte en uno de los eventos astronómicos más esperados de las próximas décadas.

Un adelanto… en tu pantalla

Mientras llega ese momento, Google ya te da una pequeña probada.

Solo tienes que escribir “eclipse solar”… y dejar que la magia ocurra

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