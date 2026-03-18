Revelan imágenes de la que sería la intro del Mundial 2026 en TV | VIDEO

A menos de 90 días del inicio del Mundial 2026, comenzó a circular en redes sociales un video que mostraría la posible introducción oficial de las transmisiones televisivas y en streaming del torneo.

La pieza audiovisual, de aproximadamente 30 segundos, inicia con una vista del planeta Tierra y luego hace un acercamiento hacia Norteamérica, destacando a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El video incluye una representación animada de los 16 estadios y ciudades que albergarán los partidos, junto a sitios emblemáticos de cada país.

El contenido busca anticipar el ambiente del torneo, que se jugará entre junio y julio de 2026.

La secuencia está acompañada por la música utilizada recientemente por la FIFA en contenidos vinculados al Mundial.

En el cierre, se muestra el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final, seguido de imágenes de los últimos campeones levantando el trofeo.

Hasta el momento, la FIFA no confirmó la autenticidad del material. Sin embargo, algunos detalles han llamado la atención, como la presencia de un logo de Teleamazonas, canal con derechos de transmisión en Ecuador.

También se especula que este tipo de piezas podría comenzar a emitirse en eventos previos, como el Repechaje FIFA en México, donde se definirán los últimos clasificados.

Aunque suelen pasar desapercibidas, las intros televisivas se convierten en un elemento simbólico del torneo para los aficionados, al quedar asociadas a los momentos y recuerdos de cada Mundial.

De confirmarse, esta introducción acompañaría el inicio y cierre de las transmisiones de los 104 partidos del campeonato.

Con información de El País.

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