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Internacional

Elefante fuera de control destruye vehículos y termina con la vida de un hombre en un templo

La emergencia se desató la mañana de este sábado, cuando el elefante inició una violenta embestida que obligó a evacuar el recinto y activar un operativo de control.

Ximena Rodriguez

02/05/2026 12:23

El elefante fuera de control dejó como saldo un fallecido, múltiples heridos y daños materiales.
India

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La tranquilidad del Templo Mahavishnu de Kidangoor, en India, se transformó en una escena de pesadilla cuando el elefante ‘Mayyanad Parthasarathy’ entró en un estado de descontrol biológico. El ejemplar, identificado bajo el efecto del musth, inició un ataque frenético alrededor de las 9:45 de la mañana que cobró la vida de Vishnu, un conductor de 40 años.

Destrucción total en el recinto sagrado

Durante su violenta embestida, el paquidermo demostró una fuerza devastadora al levantar y volcar automóviles ante la mirada atónita de los presentes. Además de los daños estructurales al muro del templo y la destrucción de motocicletas, el mahout principal (jinete de elefantes) resultó gravemente herido tras el primer enfrentamiento.

La crisis requirió una operación de gran escala que involucró a oficiales de la policía local y expertos del departamento forestal. Tras casi dos horas de tensión absoluta, los equipos especializados lograron someter al animal mediante el uso estratégico de dardos tranquilizantes.

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