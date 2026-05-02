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Policial

Hombre en estado de ebriedad y sin licencia causa accidente en Potosí

Tras la denuncia de una vecina, la policía constató que el infractor presentaba un evidente estado de ebriedad al momento del impacto.

Ximena Rodriguez

02/05/2026 11:43

Composición: Red Uno.
Potosí

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La tranquilidad de la calle Ecuador, en la ciudad de Potosí, se vio interrumpida este sábado a las 07:12 a.m. por un accidente de tránsito reportado a la Estación Policial Integral N° 10. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que un vehículo particular había impactado violentamente contra una unidad que se encontraba estacionada.

Irregularidades al volante

Tras la intervención policial, se identificó al conductor como Edwin M. M., quien operaba una vagoneta color gris. La inspección preliminar reveló que el sujeto no portaba su licencia de conducir y presentaba un estado de ebriedad evidente al momento del siniestro.

Ante la gravedad de las faltas, las autoridades procedieron al arresto inmediato del infractor para trasladarlo a las dependencias de Tránsito. El caso ha quedado bajo la custodia del Sgto. 2do Germán Mamani Villalva, perteneciente a la División de Especiales, para iniciar el proceso legal correspondiente.

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