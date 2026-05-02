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¡Atención! Lluvias y vientos por sur leve cambian el clima en Santa Cruz

La llovizna y los vientos del sur se mantienen durante la mañana, con previsión de lluvias a lo largo del día.

Ximena Rodriguez

02/05/2026 11:37

Ingresa un sur leve con lluvias y vientos en Santa Cruz. Foto: RED UNO
Santa Cruz

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La ciudad de Santa Cruz de la Sierra registró cerca de las 11:00 de este sábado 2 de mayo una llovizna acompañada de vientos del sur, en el marco del ingreso de un sur leve que ha modificado el ritmo habitual de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, durante gran parte del día se prevén precipitaciones moderadas junto con el retorno de los vientos del sur.

“Retornan los vientos del sur acompañados de lluvia durante gran parte de la jornada”, señaló.

Vientos y temperaturas

El ingreso del sur generará ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, lo que, sumado a la humedad, podría intensificar la sensación térmica en distintos sectores de la ciudad. Pese a ello, el ambiente se mantendrá cálido.

En cuanto a las temperaturas en la capital cruceña este fin de semana se tendrán:

  • Mínima: entre 22°C y 23°C

  • Máxima: hasta 28°C

La jornada estará marcada por nubosidad constante y lluvias intermitentes.

Pronóstico para el resto del día

El reporte señala que las condiciones de cielos cubiertos e inestabilidad continuarán durante toda la jornada. Para horas de la noche, se prevé una disminución en la intensidad de las lluvias, aunque la humedad seguirá siendo predominante.

Recomendaciones

Ante este escenario, se recomienda:

  • Conducir con precaución debido al pavimento mojado

  • Estar atentos a cambios en la intensidad del viento

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