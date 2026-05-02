Rescate en taller ilegal de costura termina con un boliviano detenido en Buenos Aires, Argentina

Una mujer de 53 años fue rescatada en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, luego de permanecer durante aproximadamente dos meses retenida en un taller clandestino de costura ubicado en el barrio de Mataderos.

El operativo se activó tras la denuncia de vecinos que alertaron a la Policía sobre pedidos de auxilio provenientes de una vivienda situada en la calle San Pedro al 5700. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en estado de crisis, quien relató que permanecía encerrada y era obligada a trabajar.

Según su testimonio, la mujer realizaba labores de costura y debía trasladarse a la feria de La Salada, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, para vender las prendas confeccionadas.

Durante la intervención, la Policía halló en el inmueble una gran cantidad de camperas, chalecos, máquinas de coser, mesas de corte, moldes, telas e insumos, lo que confirmó la actividad del taller clandestino.

En el lugar fue identificado el propietario de la vivienda, un hombre de 66 años de nacionalidad boliviana, quien en un primer momento intentó evadir a las autoridades, pero finalmente fue detenido.

La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras que personal de la División Trata de Personas brindó asistencia a la víctima, resguardando su integridad y proporcionándole apoyo psicológico.

El caso se suma a otros operativos recientes en Buenos Aires vinculados a talleres ilegales y posibles situaciones de explotación laboral, que continúan bajo investigación.

Con información de Noticias Argentinas

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