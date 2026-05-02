Argentina: Desmantelan taller clandestino manejado por bolivianos; rescataron a 17 menores

En un operativo que conmocionó a la comunidad residente en Argentina, las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) intervinieron una propiedad en el barrio de Villa Urquiza que funcionaba como taller textil clandestino. En el lugar, se rescató a 17 menores de edad que eran sometidos a explotación laboral bajo condiciones de extrema precariedad.

Un búnker de explotación de 15 años

El inmueble, ubicado en la calle Barzana 1236, operaba bajo la fachada de una vivienda familiar, pero en realidad era el centro de operaciones de una banda liderada por ciudadanos de nacionalidad boliviana. Según informes oficiales, la propiedad estuvo usurpada ilegalmente por más de 15 años, según informa el portal 24con.

Durante el allanamiento, el responsable del lugar se atrincheró e intentó impedir el paso de los efectivos policiales. Ante la negativa de abrir las puertas, la policía debió utilizar amoladoras para irrumpir en el recinto.

Viviendas precarias y hacinamiento

Al ingresar, los agentes descubrieron una realidad desgarradora: En la terraza del edificio se habían construido habitaciones precarias sin ningún permiso de obra. Estas estructuras eran utilizadas para que los trabajadores, incluyendo a los 17 menores rescatados, vivieran en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. El cabecilla de la banda será deportado a Bolivia tras enfrentar los cargos correspondientes por trata de personas y usurpación.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, fue contundente al referirse al operativo: “Esto es lo que protegen los defensores de okupas”, señaló, vinculando este caso con las mafias que operan detrás de las propiedades tomadas. Este desalojo se suma a una serie de operativos realizados en los últimos dos años en barrios como Constitución, San Telmo y Flores, donde se han desarticulado redes de narcotráfico y trata de personas que operaban en hoteles tomados.

La noticia genera alerta en el consulado y las organizaciones de bolivianos en el exterior, debido a la recurrente problemática de la "servidumbre textil", un sistema de explotación que afecta a compatriotas que llegan a Argentina con promesas de trabajo falso y terminan atrapados en talleres clandestinos.

Se espera que en las próximas horas se brinden detalles sobre el estado de salud de los menores y si estos serán repatriados o quedarán bajo custodia de los servicios sociales argentinos.

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