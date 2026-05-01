En medio de la tragedia y el caos tras el fatal vuelco de la flota San Lorenzo en la zona de Falda la Queñua, una imagen logró conmover a todo el país. Se trata de un efectivo policial que, superado por la magnitud del desastre y la fragilidad de las víctimas, rompió en llanto mientras ponía a salvo a una de las niñas heridas.

El uniformado, que es el jefe policial provincial de San Lorenzo y que participaba activamente en las labores de rescate en la altura de Choroma, fue captado por cámaras en el momento exacto de su llegada al centro de salud en Tarija.

El video que estremece las redes

En el material audiovisual que se volvió viral, se observa al policía descendiendo rápidamente de una patrulla cargando en sus brazos a una menor de edad. Con una delicadeza que contrastaba con la urgencia del momento, el efectivo colocó a la niña en una camilla de emergencias.

Fue en ese preciso instante cuando el oficial se quebró. Visiblemente afectado y con el rostro desencajado, no pudo contener las lágrimas mientras veía cómo el personal médico se hacía cargo de la pequeña, quien es una de las sobrevivientes del bus que partió desde La Paz.

El peso de la tragedia

El gesto del policía refleja el impacto emocional que ha causado este siniestro, donde los rescatistas tuvieron que lidiar no solo con los fierros retorcidos del bus, sino con los gritos de auxilio de varios niños que viajaban en el motorizado.

"Es el lado humano que a veces no se ve. Detrás del uniforme hay padres e hijos que sienten el dolor de la población como propio", comentaron usuarios en redes sociales tras difundirse las imágenes.

Labores de rescate continúan

Mientras este episodio conmovía a los presentes en el hospital, en el lugar del accidente —a la altura de Falda la Queñua— las brigadas de auxilio y la Policía de Tránsito continuaban trabajando para despejar la vía y recolectar pruebas que ayuden a determinar las causas exactas del vuelco.

El último reporte oficial mantiene la cifra de tres fallecidos y 28 heridos, en un siniestro que ha vuelto a poner en luto a las carreteras bolivianas.

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