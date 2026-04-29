Vehículo choca a motociclista y se da a la fuga en la avenida La Salle

Un motociclista resultó herido la noche del martes tras ser impactado por un vehículo en la avenida La Salle de Santa Cruz. Según testigos, el conductor responsable se dio a la fuga después del choque, dejando al motorizado y al de la moto tendidos en la vía.

Vecinos de la zona relataron que el motociclista cayó al pavimento y sufrió heridas en las rodillas y varias raspaduras. A pesar de la gravedad del hecho, no lograron identificar la placa del automóvil implicado, ya que escapó inmediatamente tras la colisión.

Además, denunciaron que los accidentes son frecuentes en esta avenida y señalaron que muchos conductores no respetan el semáforo en rojo, lo que genera constantes riesgos para peatones y vehículos.

Asimismo, recordaron que hace pocos días también se registró otro choque entre dos autos en el mismo lugar, donde incluso hubo pasajeros afectados y demoras en la llegada de ambulancias y la Policía.

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