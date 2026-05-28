Cocaleros intensifican bloqueos y reinstalan vigilia en la Novena División tras apagón en el trópico

Los sectores cocaleros afines al expresidente Evo Morales incrementaron los puntos de bloqueo en el trópico de Cochabamba e instalaron nuevamente una vigilia en las puertas de la Novena División del Ejército en Chimoré.

Los movilizados argumentan que la medida responde a la necesidad de “resguardar la seguridad del trópico de Cochabamba” y proteger a su líder, según dirigentes del sector, en medio de una jornada de tensión en la región.

La protesta se intensificó luego de un apagón registrado en el sistema eléctrico que afectó a varias zonas del trópico la noche de ayer. La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC) informó que el evento ocurrió aproximadamente a las 19:50 del día anterior, provocando una pérdida de tensión y carga en las subestaciones de Villa Tunari y Chimoré.

El jefe del Sistema Integrado de Gestión de ELFEC, Luis Pérez, explicó que preliminarmente se identificó una falla en una torre de alta tensión, aunque las causas aún se encuentran en investigación. “El análisis continúa desde ayer para determinar qué ha ocurrido”, señaló.

La empresa indicó que el suministro fue restablecido en el menor tiempo posible, aunque se mantienen revisiones técnicas tanto en la infraestructura física como en los sistemas informáticos.

Mientras tanto, la región amanece con bloqueos indefinidos en distintas vías y una movilización permanente en el trópico de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play