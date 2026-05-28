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No será solo Corpus Christi: junio tendrá otro feriado largo que aprovecharán miles

Junio llegará con más de un descanso extendido en Bolivia. Además del feriado de Corpus Christi, el calendario nacional contempla otro fin de semana largo a mediados de mes, lo que ya genera expectativa entre familias y viajeros.

Red Uno de Bolivia

28/05/2026 11:57

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Bolivia tendrá otro feriado largo además de Corpus Christi. Imagen de referencia captada de RR.SS.
Bolivia

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Junio será uno de los meses más esperados por muchos bolivianos. Y es que no solo tendrá el descanso largo de Corpus Christi, sino también otro feriado extendido que permitirá planificar viajes, reuniones familiares y actividades recreativas.

El primer fin de semana largo comenzará el jueves 4 de junio por Corpus Christi y se extenderá hasta el domingo 7, gracias a la suspensión de actividades programada para el viernes 5 mediante el Decreto Supremo 5521.

De esta manera, miles de personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

El segundo descanso largo llegará a mediados de junio

Pero las pausas no terminarán ahí.

El calendario nacional también contempla otro descanso extendido por el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, celebrado cada 21 de junio.

Como este año la fecha cae domingo, el feriado será trasladado al lunes 22 de junio, formando un nuevo fin de semana largo de tres días.

Fechas clave de junio

  • Jueves 4 de junio: Corpus Christi
  • Viernes 5 de junio: feriado puente
  • Lunes 22 de junio: traslado del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco

Familias ya comienzan a hacer planes

Con dos descansos largos en menos de un mes, muchas familias ya analizan opciones para viajar, realizar actividades turísticas o simplemente aprovechar el tiempo en casa.

Operadores turísticos y sectores gastronómicos también esperan movimiento económico durante ambos fines de semana, especialmente en destinos cercanos y regiones con actividades culturales.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones con anticipación en caso de viajes por carretera, reservas de hospedaje o desplazamientos interdepartamentales.

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