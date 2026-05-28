Cívicos plantean ley de resarcimiento económico y exigen ejecutar aprehensión contra Evo Morales

La reunión del Movimiento Cívico Nacional concluyó este jueves con una resolución compuesta por varios puntos relacionados con la crisis política y social que atraviesa el país a raíz de los bloqueos y movilizaciones que ya superan las cuatro semanas.

Entre las principales determinaciones, los cívicos plantearon la elaboración de una ley de resarcimiento económico para que las personas y sectores que promuevan bloqueos asuman las responsabilidades por las pérdidas económicas ocasionadas durante las medidas de presión.

Asimismo, exigieron al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y al Ministerio de Gobierno dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra Evo Morales, a quien señalan como uno de los impulsores de las movilizaciones que buscan desestabilizar el país y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los representantes cívicos también reiteraron su pedido para garantizar la libre transitabilidad, restablecer el orden público y preservar la democracia frente a la conflictividad que afecta a distintas regiones del país.

El encargado de realizar la lectura de las resoluciones acordadas en el encuentro fue el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al ser el anfitrión tomando en cuenta que la reunión cívica nacional se realizó en la capital del departamento cruceño.

“Exigimos la creación de una ley de resarcimiento económico que obligue a los responsables de bloqueos a reparar los daños provocados al aparato productivo, a la propiedad privada y a la infraestructura de nuestros departamentos”, leyó Cochamanidis.

En otro punto, los cívicos en defensa de la democracia exigieron al presidente ejercer su autoridad y restaurar el orden en todo el país que garantice la estabilidad, proteja la vida y los derechos fundamentales.

“Exigimos la aplicación inmediata del Estado de Excepción sectorizado ante la amenaza latente de un golpe de Estado y el agravamiento de la crisis económica el Gobienro deberá utilizar todos los recursos legales vigentes para frenar a los grupos sediciosos y terroristas”, agregó.

Además, en otro punto los cívicos de Bolivia pidieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar la Ley Antibloqueos que tipifique los cortes de rutas como delito contra la seguridad nacional.

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