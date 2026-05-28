Tres puntos de bloqueo persisten en la zona Sur y afectan a comunarios de Río Abajo

La Subalcaldía Regional de la zona Sur identificó al menos tres puntos de bloqueo activos que continúan afectando la transitabilidad hacia el sur del departamento de La Paz, principalmente en los sectores de Lipari, Laguna Juri y Río Abajo.

Dos de estos bloqueos ya ingresaron a su tercera semana, mientras que este jueves se sumó una protesta esporádica en Chasquipampa, a la altura de la calle 53, impulsada por la falta de combustible.

Autoridades regionales informaron que se han sostenido reuniones con sindicatos de transporte para viabilizar la circulación vehicular, aunque las restricciones persisten.

Río Abajo sin acceso

El punto más crítico continúa siendo la carretera hacia Río Abajo, donde los bloqueos se radicalizaron con promontorios de tierra, piedras y rocas colocadas con maquinaria pesada, imposibilitando completamente el paso de vehículos.

Comunarios deben caminar varios tramos y realizar transbordos en motocicletas para ingresar o salir de sus comunidades.

“Todos los días estamos perjudicados”, relataron vecinos afectados, quienes además denunciaron pérdidas en la producción agrícola debido a la imposibilidad de trasladar verduras y otros alimentos.

La situación también golpea al sector educativo. Estudiantes denunciaron dificultades para seguir clases virtuales debido a la falta de acceso estable a internet y dispositivos tecnológicos.

“Nos está afectando mucho. Muchos no tenemos cómo conectarnos ni enviar tareas”, manifestaron.

Bloqueo empeoró en la zona de Lipari

Un recorrido por el sector de Lipari confirmó que el bloqueo fue endurecido durante los últimos días. Si bien inicialmente existía paso parcial, ahora el cierre es total para vehículos, permitiendo únicamente el tránsito de motocicletas que trasladan pasajeros hasta puntos de conexión con Mayasa y otros sectores de la ciudad.

Tras casi cuatro semanas de conflicto, crece la preocupación por el impacto económico y social en las comunidades del sur paceño, mientras los pobladores exigen una pronta solución que permita restablecer la circulación y normalizar sus actividades.

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