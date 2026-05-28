Continúa el diálogo nacional este jueves; se espera a Mario Argollo

Este jueves continúa el diálogo nacional convocado por la Iglesia Católica, en una jornada marcada por la expectativa en torno a la posible asistencia del dirigente Mario Argollo, considerado uno de los actores centrales para alcanzar consensos que permitan superar el conflicto social.

Diálogo será en Seminario San Jerónimo

La reunión se desarrollará en instalaciones del Seminario San Jerónimo, con la participación de ministros de Estado y representantes de distintos sectores movilizados.

Desde la Asamblea Legislativa señalaron que esperan la presencia de Argollo como una muestra de voluntad política para encaminar soluciones concretas y evitar una mayor escalada del conflicto.

“Ayer se garantizó que no se ejecutarán órdenes de aprehensión y se han generado las condiciones para que participe de esta reunión”, señaló la senadora de APB Súmate, Claudia Mallón.

Esperan a Argollo

Las autoridades consideran que la asistencia del dirigente podría marcar un punto de inflexión en las negociaciones, en momentos en que el país enfrenta serias dificultades por la falta de abastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos.

El Gobierno reiteró que respalda plenamente todos los escenarios de diálogo abiertos y confirmó que se realizan gestiones para garantizar seguridad y condiciones necesarias para todos los participantes.

En inmediaciones del Seminario San Jerónimo ya se instaló un fuerte resguardo policial, mientras crece la expectativa por el arribo de las delegaciones.

Tras casi un mes de conflicto, la presencia de Mario Argollo en esta mesa de diálogo es vista como un paso determinante para destrabar las negociaciones y avanzar hacia una solución pacífica a la crisis.

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