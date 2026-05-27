Ministro de Trabajo denuncia humillación a dirigentes que buscan diálogo y exige desagravio para la mujer de pollera

En el marco de la inauguración del Consejo Económico Social de la Patria, un espacio que congrega a sectores productivos, organizaciones sociales y el gabinete ministerial, el ministro de Trabajo, Williams Bascopé, lanzó una dura crítica contra las dirigencias radicales que apelan a la humillación pública para frenar los acercamientos con el Gobierno nacional.

La autoridad denunció y condenó enérgicamente el accionar de comunarios, quienes sometieron a un "castigo" denigrante a un dirigente obligándolo a vestir pollera y manta, luego de haber sostenido una reunión para buscar vías de solución y declarar una tregua en los bloqueos de rutas paceñas. Según medios locales, el hecho se habría registrado en el municipio de Río Abajo (Sub Central de Huaricana).

"No pueden estar desacreditando y deslegitimando a dirigentes que ya quieren hablar, que quieren conversar... ¿Cómo es posible que a nuestros hermanos, compatriotas que quieran dialogar, los humillen, los amenacen? El otro día, han usado de la manera más grosera y denigrante a un dirigente (...); le han puesto la pollera y la manta como signo de humillación", lamentó la autoridad.

Un enérgico desagravio en el Día de la Madre

Visiblemente afectado por la connotación machista y discriminatoria de la sanción comunal, Bascopé aprovechó la coincidencia del encuentro con la celebración del Día de la Madre en Bolivia para exigir un freno a estos actos y reivindicar el valor de la vestimenta tradicional de las mujeres indígenas y campesinas.

Orgullo por sus raíces: "Yo vengo de una mujer de pollera, mi abuela es de pollera. ¿Cómo es posible que denigren la manta, la pollera y el sombrero de esa forma?", cuestionó el ministro frente al plenario.

Dignidad sin distinción: Remarcó que toda madre boliviana, "la madre de pollera, la madre de vestido, la madre de falda, la madre de tacones, la madre de abarca, es digna en toda su esencia".

Ante esto, el titular de Trabajo solicitó a todos los asistentes un minuto de aplausos en señal de desagravio y respeto a la identidad cultural del país.

La diversidad como puente ante la crisis

Para el ministro, el Consejo Económico Social marca el inicio de la construcción de la "prosperidad popular" en un escenario de alta tensión social debido a las carreteras bloqueadas. Exhortó a deponer actitudes intransigentes y ver la pluralidad boliviana como una fortaleza y no como un detonante de violencia.

"Más allá de nuestra diversidad que tengamos, nuestra identidad, desde nuestra ideología izquierda, derecha, o de la identidad que tenga cada uno... más allá de esa diversidad, somos bolivianos", concluyó Bascopé, asegurando que estos espacios de concertación continuarán de forma permanente para dar respuesta a las múltiples necesidades económicas y sociales que atraviesa el país.

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