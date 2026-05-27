¿De quién es el dinero? investigan origen de millonaria suma de dinero incautada en caso “encomienda”

La Policía Departamental del Beni abrió una investigación para establecer la procedencia de un importante monto de dinero secuestrado en el denominado caso “encomienda”, operativo que involucra a tres efectivos policiales y un piloto de aeronave en la ciudad de Trinidad.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, coronel Iván Bernal, el hecho se registró el martes 26 de mayo y derivó en dos intervenciones consecutivas dentro del aeropuerto Jorge Henrich Arauz.

En una primera acción, las autoridades procedieron al secuestro de 350 mil bolivianos. Posteriormente, en horas de la noche, se incautaron 1.256.000 bolivianos, 121.000 dólares, además de otros 30.000 dólares denominados “de alasitas”, una pistola calibre 9 milímetros, un vehículo y una aeronave.

“El día de ayer se suscitó un hecho delictivo en el departamento del Beni, producto del cual se procedió al secuestro de diferentes montos de dinero y otros elementos”, explicó Bernal.

El caso derivó además en la aprehensión de cuatro personas: tres funcionarios policiales y un piloto de una aeronave, quienes actualmente se encuentran bajo investigación.

La autoridad policial indicó que, de momento, se está verificando la procedencia del dinero incautado, así como su posible vínculo con la Policía Boliviana u otras instituciones. Para ello, se han emitido requerimientos a distintas instancias encargadas de certificar la propiedad de los bienes secuestrados.

“Los resultados aún están en proceso para determinar a quién pertenece el dinero y si tiene relación con alguna entidad”, agregó el comandante.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades esperan los informes que permitan esclarecer el origen del millonario monto y el rol de los implicados en el caso.

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