Semapa advierte posibles tomas de represas en medio de los conflictos sociales

En medio del tenso panorama que atraviesa la región debido a los persistentes bloqueos de carreteras, una nueva preocupación se suma a la crisis. El gerente general de el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Luis Prudencio, informó que han recibido advertencias por parte de comunarios de la Cordillera sobre posibles tomas de las represas de Misicuni, Wara Wara y Escalerani, las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad.

A pesar de la gravedad de las amenazas, la autoridad manifestó su esperanza de que prime la cordura en estas fechas festivas, haciendo un llamado a la unidad del departamento.

"Estamos preocupados porque ya nos están informando de que también podría haber un serio problema en la cordillera con la toma de instalaciones tanto de Misicuni como Escalerani y Wara Wara", afirmó Prudencio, visiblemente consternado por la situación.

Llamado a la reflexión y perjuicio por los bloqueos

El gerente de Semapa lamentó el impacto humano que están generando los días de bloqueo, especialmente en un día tan significativo para las familias bolivianas, como es el Día de la Madre.

Impacto social: Gente sufriendo varada en las carreteras, imposibilitada de reencontrarse con sus seres queridos.

Mensaje de la autoridad: Un llamado directo a la reflexión para buscar el avance y la unión, en lugar de la confrontación.

Confianza en la buena relación con los comunarios

Aunque Prudencio reconoció que este tipo de amenazas "suceden de manera continua", restó peso a que se trate de una postura generalizada de los vivientes de la zona alta. Atribuyó las advertencias a grupos reducidos que buscan desestabilizar la región.

"Estos últimos 5 años hemos tenido una muy buena relación con la gente de la cordillera y estoy seguro de que va a seguir así. Seguramente son algunas cuantas personas que están tratando de agitar esta situación, pero no lo vamos a permitir porque vamos a seguir manteniendo lo que es la buena relación con ellos", enfatizó el gerente.

Por el momento, Semapa se mantiene en alerta y las autoridades esperan que las movilizaciones no afecten los servicios básicos e indispensables, como es el suministro de agua potable para la población cochabambina.

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