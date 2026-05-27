Crisis, escasez y marchas: Así se vive el Día de la Madre en La Paz

El Día de la Madre se vivió este miércoles de manera atípica en la ciudad de La Paz. Lejos de los tradicionales festejos, flores y reuniones familiares, la jornada estuvo marcada por bloqueos, movilizaciones, escasez de productos, incremento de precios y calles semivacías, en medio de la crisis que atraviesa el departamento tras 27 días de conflicto.

Consecuencias de los bloqueos

En distintos puntos del centro paceño, el panorama fue inusual: personas caminando largas distancias debido a la falta de transporte, comerciantes esperando compradores y madres que, pese a las dificultades, salieron a trabajar para sostener a sus familias.

“Ahora ya no celebramos el Día de la Madre con la situación que estamos pasando. Terrible, la verdad. Ni un poquito de consideración por el Día de la Madre”, lamentó una vecina mientras recorría las calles.

A pesar del complicado contexto, algunas personas buscaron la forma de adquirir un pequeño presente para sus madres, aunque golpeados por el incremento de precios.

“Es muy triste lo que estamos pasando, pero este día no se tiene que olvidar”, expresó otra ciudadana.

Hogares sin alimentos

Sin embargo, para muchas madres de familia, este 27 de mayo no dejó espacio para celebraciones. La preocupación por llevar alimentos al hogar, la escasez de productos y el alza de precios desplazaron cualquier intención festiva.

“No hay nada que festejar. Es abrazar a nuestros hijos y seguir adelante. Estamos rescatando una verdura de un lugar, de otro lugar, pero ya no tenemos”, señaló una madre autoconvocada.

Mamás que sobreviven a la crisis

La crisis también golpeó a trabajadoras como doña Sabina Aguilar, quien cambió de rubro para sostener a su familia y este año enfrentó una de las jornadas más difíciles en ventas.

Pese a la baja afluencia de compradores, Sabina salió a trabajar con la esperanza de generar algún ingreso.

“Hay que salir adelante, como sea”, dijo con resignación.

Su historia refleja la realidad de miles de madres paceñas que este año enfrentan la fecha entre sacrificios y dificultades, sin dejar de buscar el sustento diario para sus hogares.

Mamás vendiendo en el Día de la Madre

En varios puestos de flores y regalos instalados en el centro paceño, las comerciantes permanecieron a la espera de compradores. Algunas acudieron incluso con sus hijos.

“Es una fecha importante y hemos salido a trabajar aunque sea poco, por las marchas y todo lo que está pasando”, relató una vendedora.

Los comerciantes aseguraron que permanecerían atendiendo hasta la noche, con la esperanza de revertir una jornada marcada por escasas ventas.

Mientras tanto, las calles reflejaron una postal poco habitual para esta fecha: pocos vehículos, familias dispersas y una celebración opacada por la incertidumbre.

En medio del conflicto, muchas madres continúan siendo el sostén de sus hogares, transformando la escasez en resistencia cotidiana.

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