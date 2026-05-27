Consejo Económico y Social: Paz llama al diálogo y anuncia medidas para "llevar a Bolivia a un mejor futuro"

El presidente aseguró que “Bolivia no puede seguir asfixiada” por las protestas; anunció inversiones, reducción salarial en su gabinete y llamó a sectores movilizados a sentarse en una mesa de negociación.
27/05/2026 13:30
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En medio de una jornada marcada por la tensión social, el desabastecimiento y la preocupación creciente por la situación en hospitales y mercados paceños, el presidente Rodrigo Paz instaló este miércoles el Consejo Económico y Social de la Patria en el bloque Amarillo del Campo Ferial Chuquiago Marka, desde donde lanzó un llamado directo a los sectores movilizados para abrir un proceso de diálogo y frenar la crisis que afecta a La Paz y El Alto.
La instalación del encuentro se produjo cuando el departamento cumple 27 días de bloqueos y protestas, con restricciones en rutas estratégicas que han derivado en escasez de combustible, oxígeno medicinal, medicamentos y un incremento sostenido de precios en productos básicos.
En su intervención, Paz remarcó que la única salida posible pasa por el entendimiento.
“Donde se pueda hablar, ahí estaremos. Donde se pueda dialogar, ahí estará el Gobierno”, afirmó ante representantes sociales, autoridades, empresarios y delegados de organismos internacionales.
El mandatario fue enfático al señalar que la crisis no puede seguir profundizándose, al tiempo de invitar públicamente a la Federación Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados a participar de mesas abiertas y televisadas.
Un consejo para encarar la crisis
Durante el acto, el presidente oficializó la creación del Consejo Económico y Social de la Patria, una instancia que, según explicó, permitirá debatir leyes, proyectos de inversión y medidas estructurales junto a distintos sectores sociales.
“Hoy día queda creado oficialmente el Consejo Económico y Social de la Patria para que encontremos entre bolivianos las soluciones”, señaló.
Paz aseguró que este espacio buscará romper con la desconfianza entre actores sociales y generar una vía institucional para canalizar demandas en medio del conflicto.
Rebaja salarial y señales de austeridad
Entre los anuncios centrales, el mandatario informó que tanto él como los ministros decidieron rebajar en 50% sus salarios, como una señal de compromiso frente a la situación económica.
La medida se suma, según indicó, a un recorte del 30% en el gasto estatal orientado a contener el déficit fiscal.
Conectividad, salud y educación
El jefe de Estado anunció además un plan para instalar antenas satelitales en unidades educativas del país para ampliar acceso a internet.
A ello sumó la creación de 5.300 nuevos ítems, de los cuales 2.300 serán destinados a salud y 3.000 a educación, con el objetivo de reforzar hospitales y centros educativos.
Perdonazo tributario y alivio económico
Otra de las medidas destacadas fue la promulgación de un perdonazo tributario dirigido a gremiales, transportistas, cuentapropistas y pequeños contribuyentes, con el propósito de aliviar cargas acumuladas y facilitar la reinversión.
Paz sostuvo que el objetivo es que esos recursos permanezcan en manos de los ciudadanos y no se pierdan en sanciones administrativas.
La apuesta por el gas paceño y una nueva ley minera
En uno de los anuncios más ambiciosos, el mandatario planteó convertir a La Paz en un polo hidrocarburífero, impulsando la explotación gasífera en el norte del departamento.
“La Paz tiene mucho gas y yo me voy a encargar de que pueda consolidarse como un polo hidrocarburífero”, aseguró.
También adelantó el debate de una nueva ley minera, orientada a convertir al sector en uno de los motores económicos del país.
Una ciudad bajo presión
La instalación del Consejo ocurre mientras La Paz y El Alto enfrentan una situación crítica.
Según el Gobierno, los bloqueos ya generaron pérdidas cercanas a $us 600 millones, además de complicaciones para el ingreso de cisternas, oxígeno medicinal y alimentos.
“Hoy día El Alto está con hambre. La Paz está con hambre”, reconoció el mandatario, quien pidió a organismos internacionales apoyo para garantizar el abastecimiento.
Un llamado final al diálogo
En la parte final de su discurso, Paz endureció su tono frente a quienes promueven amenazas o violencia, pero insistió en abrir canales de negociación.
“Los estoy esperando para dialogar. Bolivia solo hay una y no la vamos a dejar destruir”, concluyó.
Con la creación del Consejo Económico y Social, el Gobierno apuesta a instalar una mesa política permanente mientras persiste una crisis que mantiene en vilo a La Paz y pone a prueba la capacidad de diálogo entre los distintos actores del conflicto.
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