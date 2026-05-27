Consejo Económico y Social: Paz llama al diálogo y anuncia medidas para "llevar a Bolivia a un mejor futuro"

En medio de una jornada marcada por la tensión social, el desabastecimiento y la preocupación creciente por la situación en hospitales y mercados paceños, el presidente Rodrigo Paz instaló este miércoles el Consejo Económico y Social de la Patria en el bloque Amarillo del Campo Ferial Chuquiago Marka, desde donde lanzó un llamado directo a los sectores movilizados para abrir un proceso de diálogo y frenar la crisis que afecta a La Paz y El Alto.

La instalación del encuentro se produjo cuando el departamento cumple 27 días de bloqueos y protestas, con restricciones en rutas estratégicas que han derivado en escasez de combustible, oxígeno medicinal, medicamentos y un incremento sostenido de precios en productos básicos.

En su intervención, Paz remarcó que la única salida posible pasa por el entendimiento.

Foto: Gabinete ministerial del presidente Rodrigo Paz presente durante el Consejo Económico y Social. APG.

“Donde se pueda hablar, ahí estaremos. Donde se pueda dialogar, ahí estará el Gobierno”, afirmó ante representantes sociales, autoridades, empresarios y delegados de organismos internacionales.

El mandatario fue enfático al señalar que la crisis no puede seguir profundizándose, al tiempo de invitar públicamente a la Federación Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados a participar de mesas abiertas y televisadas.

Un consejo para encarar la crisis

Durante el acto, el presidente oficializó la creación del Consejo Económico y Social de la Patria, una instancia que, según explicó, permitirá debatir leyes, proyectos de inversión y medidas estructurales junto a distintos sectores sociales.

“Hoy día queda creado oficialmente el Consejo Económico y Social de la Patria para que encontremos entre bolivianos las soluciones”, señaló.

Paz aseguró que este espacio buscará romper con la desconfianza entre actores sociales y generar una vía institucional para canalizar demandas en medio del conflicto.

Rebaja salarial y señales de austeridad

Entre los anuncios centrales, el mandatario informó que tanto él como los ministros decidieron rebajar en 50% sus salarios, como una señal de compromiso frente a la situación económica.

La medida se suma, según indicó, a un recorte del 30% en el gasto estatal orientado a contener el déficit fiscal.

Conectividad, salud y educación

El jefe de Estado anunció además un plan para instalar antenas satelitales en unidades educativas del país para ampliar acceso a internet.

A ello sumó la creación de 5.300 nuevos ítems, de los cuales 2.300 serán destinados a salud y 3.000 a educación, con el objetivo de reforzar hospitales y centros educativos.

Perdonazo tributario y alivio económico

Otra de las medidas destacadas fue la promulgación de un perdonazo tributario dirigido a gremiales, transportistas, cuentapropistas y pequeños contribuyentes, con el propósito de aliviar cargas acumuladas y facilitar la reinversión.

Foto: Presidente Rodrigo Paz en Consejo Económico y Social. APG.

Paz sostuvo que el objetivo es que esos recursos permanezcan en manos de los ciudadanos y no se pierdan en sanciones administrativas.

La apuesta por el gas paceño y una nueva ley minera

En uno de los anuncios más ambiciosos, el mandatario planteó convertir a La Paz en un polo hidrocarburífero, impulsando la explotación gasífera en el norte del departamento.

“La Paz tiene mucho gas y yo me voy a encargar de que pueda consolidarse como un polo hidrocarburífero”, aseguró.

También adelantó el debate de una nueva ley minera, orientada a convertir al sector en uno de los motores económicos del país.

Una ciudad bajo presión

La instalación del Consejo ocurre mientras La Paz y El Alto enfrentan una situación crítica.

Foto: Gabinete ministerial del presidente Rodrigo Paz presente durante el Consejo Económico y Social. APG.

Según el Gobierno, los bloqueos ya generaron pérdidas cercanas a $us 600 millones, además de complicaciones para el ingreso de cisternas, oxígeno medicinal y alimentos.

“Hoy día El Alto está con hambre. La Paz está con hambre”, reconoció el mandatario, quien pidió a organismos internacionales apoyo para garantizar el abastecimiento.

Un llamado final al diálogo

En la parte final de su discurso, Paz endureció su tono frente a quienes promueven amenazas o violencia, pero insistió en abrir canales de negociación.

“Los estoy esperando para dialogar. Bolivia solo hay una y no la vamos a dejar destruir”, concluyó.

Con la creación del Consejo Económico y Social, el Gobierno apuesta a instalar una mesa política permanente mientras persiste una crisis que mantiene en vilo a La Paz y pone a prueba la capacidad de diálogo entre los distintos actores del conflicto.

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