Paz confirma asistencia al encuentro nacional de comités cívicos

El presidente Rodrigo Paz confirmó este miércoles su participación en el encuentro nacional de comités cívicos que se desarrollará este jueves en instalaciones del Comité Pro Santa Cruz, en medio de la crisis social y los bloqueos que cumplen 27 días en el país.

El mandatario realizó el anuncio durante el Consejo Económico Social, donde aseguró que asistirá al encuentro con una postura abierta al diálogo con los representantes cívicos de los distintos departamentos.

“Mañana me estoy yendo a hablar con todos los Comités Cívicos de Bolivia, con todos. Voy a estar con todas las organizaciones, mis manos están extendidas para hablar con cada uno de ustedes”, indicó el jefe de Estado.

Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz adelantaron que uno de los principales pedidos al Gobierno será asumir medidas para liberar las carreteras y restablecer la normalidad en el país ante los perjuicios generados por los bloqueos.

“Vamos a pedir la pacificación y liberación de las carreteras, además de temas que tenemos regionalizados”, señaló Stello Cochamanidis.

La reunión del movimiento cívico nacional se realiza una vez al año y la sede rota entre los distintos departamentos. En esta gestión, Santa Cruz fue designada como anfitriona del encuentro.

Según informaron los organizadores, ya se confirmó la presencia de ocho presidentes cívicos del país.

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