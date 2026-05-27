Presidente Paz promulga ley de abrogación de 1341 de Estados de Excepción

El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este 26 de mayo la Ley 1732, mediante la cual se abroga la Ley 1341 de 23 de julio de 2020, relacionada con los Estados de Excepción. La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia y remitida al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

La Ley 1732 fue previamente sancionada por ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluyendo la Cámara de Diputados y el Senado, con lo que concluyó el proceso legislativo y se deja sin efecto la regulación anterior que limitaba la capacidad del Ejecutivo de aplicar medidas de emergencia ante conflictos o situaciones críticas.

El artículo único de la ley establece la abrogación total de la Ley 1341, devolviendo al Ejecutivo la facultad de declarar un estado de excepción conforme a los parámetros y limitaciones ya establecidos en la Constitución Política del Estado.

Con esta decisión, se busca garantizar que cualquier estado de excepción se aplique bajo el marco constitucional, respetando los derechos fundamentales, limitaciones legales y procedimientos previstos para preservar la seguridad del Estado y la ciudadanía en situaciones de emergencia.

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