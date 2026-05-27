Diputados aprueban la abrogación de la Ley 1341, será remitida al Ejecutivo para su promulgación

La Cámara de Diputados aprobó por mas de dos tercios este martes el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción, en medio de una fuerte tensión política y social marcada por los bloqueos indefinidos que se registran en distintas regiones del país. La ley pasará al poder ejecutivo para su promulgación.

Después de un debate de más de cinco horas en la sesión virtual el Proyecto de Ley CS Nº 150/2025-2056, que abroga la Ley N.º 1341 de Estados de Excepción, fue sancionada y derivada para su promulgación. La norma ya había sido aprobada el pasado domingo por la Cámara de Senadores, para luego ser remitida a Diputados con el objetivo de acelerar su tratamiento legislativo.

Limitaciones de Estados de Excepción

La Ley 1341 establecía límites y condiciones para que el Órgano Ejecutivo pueda activar un estado de excepción, mecanismo contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE) para situaciones de conmoción interna, grave conflicto o desastre nacional.

El debate en la Asamblea Legislativa se desarrolló en un escenario marcado por las protestas y bloqueos impulsados por sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Bolivia atraviesa actualmente el día 26 del conflicto, mientras en ciudades como La Paz y El Alto comienza a agravarse la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles debido a las restricciones en las carreteras.

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