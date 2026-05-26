Gobierno y mototaxistas de San Julián llegan a acuerdo y se desmarcan del bloqueo

El Gobierno y dirigentes de la Federación Regional de Mototransporte 3 de Julio de San Julián llegaron este martes a un acuerdo tras una reunión desarrollada en el municipio de Cuatro Cañadas, encuentro que contó con la participación de autoridades de YPFB, Segip y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, participó del encuentro en representación del Ejecutivo y explicó que el acuerdo firmado contempla seis puntos relacionados con abastecimiento de combustible, atención del Segip, mantenimiento carretero y el levantamiento de las medidas de presión.

Entre los principales compromisos asumidos por el Gobierno se encuentra la garantía del abastecimiento permanente de gasolina y diésel para el municipio de San Julián, tanto en una estación privada como en la estación de YPFB de la región.

Asimismo, el director departamental del Segip de Santa Cruz se comprometió a habilitar de manera inmediata la emisión de certificados médicos y la instalación de una impresora para la entrega de licencias de conducir.

En el documento también se establece que la Federación Regional de Mototransporte 3 de Julio rechaza una posible subida en el precio de los combustibles.

Como parte del acuerdo, los mototaxistas se comprometieron a levantar todos los bloqueos y medidas de presión instaladas en San Julián; sin embargo, advirtieron que retomarán las protestas en caso de incumplimiento de los acuerdos asumidos por el Gobierno.

Además, ambas partes acordaron mantener canales de coordinación y trabajo conjunto para atender las necesidades del sector.

Por su parte, la ABC se comprometió a realizar trabajos de mantenimiento en la carretera de ingreso y salida de San Julián e instalar “ojos de gato” una vez se levanten los bloqueos en la zona.

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