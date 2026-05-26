Paz no descarta medidas constitucionales, aunque prioriza el diálogo

Ante las movilizaciones y bloqueos que se registran en diferentes regiones del país, el presidente Rodrigo Paz aseguró que hará uso de las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado (CPE); sin embargo, remarcó que agotará todas las instancias de diálogo antes de asumir otras medidas.

“Vamos a aplicar los derechos que me da la CPE, pero estamos a punto de cerrar esto mediante el diálogo y no la confrontación. En Bolivia jamás hemos ganado con confrontación. Dios mediante, en pocas horas o días se pueda resolver esto”, afirmó Paz.

El mandatario, durante una entrevista concedida a una cadena internacional de noticias, fue consultado sobre los pedidos de declarar un estado de excepción en Bolivia. Al respecto, señaló que esa posibilidad está contemplada en la Constitución.

“Está en la CPE. Todo diálogo es factible, los que no quieren dialogar tienen la Constitución de por medio, ese es el límite. La Constitución me ampara y eso ya depende de una lógica de decisiones en función de los resultados del diálogo”, sostuvo.

En medio del conflicto y las protestas impulsadas por sectores que rechazan al Gobierno, Paz también destacó el respaldo ciudadano que, según afirmó, reciben actualmente la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas de Bolivia.

“Las decisiones que se deban asumir, ya sea a través de las Fuerzas Armadas o la Policía, van a ser dentro de la Constitución y aquellos que están violando las normas van a acabar en la cárcel, porque una cosa es el reclamo social y otra el criminal que se oculta dentro de esa protesta”, agregó.

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