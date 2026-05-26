Rodrigo Paz: “Evo Morales no merece una muerte más en Bolivia”

En medio de los bloqueos y movilizaciones que se registran en Bolivia exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el mandatario se refirió al expresidente Evo Morales durante una entrevista con una cadena internacional de noticias, a quien distintos sectores apuntan de estar detrás de las protestas.

Paz Pereira hizo un recuento de las víctimas registradas durante los años de gobierno de Morales y aseguró que su administración no provocará más muertes en el país.

“Lo que no se merece Evo es una muerte más. Durante sus 20 años tuvo 180 muertos, fue un país de mano dura bajo su mandato y muchos juicios. Nos comprometemos, este señor va a acabar en la justicia. Lo que no le puedo otorgar a este señor es un muerto más”, afirmó Paz.

Respecto a las movilizaciones y bloqueos que este martes cumplen 22 días, el mandatario sostuvo que el Gobierno está haciendo cumplir la ley, aunque dejó entrever que las acciones que se asuman buscarán evitar pérdidas humanas.

“Hay gente que dice ‘Rodrigo pon mano dura’, hay otra gente dicen ‘pon el diálogo’, bueno este es un país diverso, y lo que está haciendo Rodrigo Paz es hacer cumplir la ley, pero en el momento que tenga que, no significar un solo muerto más, a nombre de este caballero”, apuntó.

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