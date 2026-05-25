Paz convoca al primer Consejo Económico y Social este miércoles

El mandatario prevé reunir en La Paz a los sectores para ordenar más de 2.000 proyectos nacionales. Aseguró que las obras cuentan con financiamiento garantizado de organismos internacionales como el BID, la CAF y el FMI.
25/05/2026 10:40
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El presidente Rodrigo Paz anunció que, este miércoles 27, a las 10:00, se desarrollará en La Paz la primera reunión del Consejo Económico Social, espacio en el que prevé reunir a los sectores en conflicto para avanzar en una agenda de proyectos e inversiones para el país.
“El miércoles 27, a las 10:00, tendremos nuestro primer encuentro en La Paz para empezar a ordenar los más de 2.000 proyectos nacionales ya garantizados gracias a instituciones como el BID, CAF y pronto el Fondo Monetario”, indicó el mandatario.
Paz invitó a las organizaciones productivas y representativas del país a participar del encuentro, con el objetivo de comenzar a coordinar y ejecutar los proyectos anunciados que cuentan con financiamiento internacional.
El anuncio se produce en el día 25 de las movilizaciones y bloqueos que se concentran principalmente en La Paz, donde sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana exigen la renuncia del jefe de Estado.
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